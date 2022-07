Scontro tra due auto, paura per una nonna e per la nipotina di 10 anni

JESI - Incidente tra due auto, ieri poco dopo le 13, tra via XXIV Maggio e via Marconi. A restare ferite, per fortuna non gravemente, una nonna di 70 anni che viaggiava in auto con la nipotina di 10. La loro Fiat Uno si è scontrata con una Golf condotta da un ragazzo di 33 anni, straniero, residente a Filottrano, le cause sono in fase di accertamento.

Nonna e nipotina in ospedale dopo un incidente

La signora e la nipote sono state accompagnate in ospedale a bordo dell’ambulanza della Croce verde con due codici di bassa gravità. Sul posto la Polizia locale, che poco dopo è dovuta intervenire anche in viale della Vittoria, nei pressi del parcheggio Mercatini, per uno scontro tra una Peugeot e uno scooter, in sella al quale viaggiava una 40enne jesina. La donna in seguito all’impatto, è finita contro una LanciaY in sosta. La donna è rimasta lievemente ferita e si è fatta medicare in pronto soccorso. Illeso invece il conducente del furgone che ieri verso le 9,30 è uscito di strada in via Borgo Trento, tra Apiro e Cupramontana. Una giornata segnata purtroppo da diversi incidenti, ma per lo più con danni ai mezzi e conseguenze lievi per le persone coinvolte.