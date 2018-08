Violento scontro tra auto una cappotta: grave un uomo incastrato tra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Un violento scontro tra due auto si è verificato questa mattina verso le 11,45 nella zona industriale Zipa. Due auto, una Citroen C1 e una Fiat Stilo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate in via Leone XVIII e nell'impatto, violentissimo, la Citroen ha capottato finendo la sua corsa contro un recinto.Attimi di concitazione, in quanto si è temuto per la vita del conducente, un uomo di 57 anni jesino rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo della sua Citroen C1 dai sanitari dell'automedica del 118 e della Croce verde, intervenuti con un codice rosso per la dinamica del sinistro, ed è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Carlo Urbani”. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso invece, anche se sotto choc, l'altro automobilista - un 60enne (P.S.) residente ad Apiro. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Jesi.