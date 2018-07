Violento schianto tra auto e scooter: grave centauro portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Uno scontro tra un'auto e uno scooter si è verificato nel primo pomeriggio in viale Martin Luther King a Jesi. Ferito gravemente un centauro, jesino di 55 anni che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'incidente si è verificato alle 14,15.E’ stato uno scontro violentissimo, in seguito al quale il centauro è caduto sull'asfalto battendo la testa. L'automobilista, un 70enne milanese, ha lanciato l'allarme al 118 attivando la macchina dei soccorsi. Immediatamente sono intervenuti l'automedica del 118 e i sanitari della Croce verde, ma data la gravità delle condizioni dello jesino, dalla centrale operativa del 118 è stata inviata l'eliambulanza per un rapido trasporto a Torrette.