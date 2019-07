Si schianta con il furgone â€‹contro un muro: estratto dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Grave incidente questa mattina inotnro alle 5,30 in via Don Minzoni a Jesi, dove un uomo ha perso il controllo del suo furgone schiantandosi violentemente contro un muro.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, a cui è servito diverso tempo per liberare l'uomo dalle lamiere con cesoie e divaricatori. Il ferito è stato poi portato dai soccorritori del 118 all'ospedale di Jesi, dove è arrivato con un codice di media gravità.