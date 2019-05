Schianto con il furgone e contro â€‹le auto in sosta: cinque ragazzi all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Pauroso incidente ieri sera in via Roma: quattro ragazzi ed una ragazza all'ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23, per cause ancora al vaglio dei carabinieri. L'Audi su cui viaggiavano i cinque feriti si è scontrata semi frontalmente con un furgone Volkswagen Candy, è stata sbalzata ed ha colpito una Fiat 500 ed una Renault Twingo parcheggiate, danneggiandole gravemente. I soccorritori della Croce Verde hanno portato tutti i 5 ragazzi a bordo dell'auto all'ospedale Urbani di Jesi.