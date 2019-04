Tremendo schianto per evitare un capriolo: due feriti, grave un ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Scontro tra due auto, nella serata di ieri, lungo via Roma nei pressi della clinica Villa Serena, causato dall’improvviso attraversamento di un capriolo. Erano da poco passate le 21,30 quando si sono scontrate una Dacia e una Lancia Musa. Nel violento scontro, sono rimasti feriti i due automobilisti che si trovavano alla guida delle auto. Si tratta di una donna di 56 anni al volante della Musa e di un ragazzo di 25, che invece viaggiava sulla Dacia. La donna, soccorsa dai sanitari della Croce rossa italiana di Jesi, è stata trasferita con un codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Lamentava un dolore al collo e alle spalle.Mentre il 25enne, le cui condizioni sono apparse subito più serie, è stato accompagnato con un’ambulanza della Croce verde di Jesi all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. I due feriti erano entrambi coscienti. Lo scontro, laterale, sarebbe stato provocato dall’improvviso attraversamento di un capriolo sulla strada principale.