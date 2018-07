Nuovo schianto nella curva maledetta: marito e moglie gravi all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Scontro frontale, ieri poco prima delle ore 13, in via Ancona a poche decine di metri dalla nuova rotatoria per la zona industriale Zipa. Una curva maledetta, dove la carreggiata subisce un restringimento, teatro già di altri incidenti purtroppo anche mortali. Nell’incidente, che ha visto coinvolte due auto con a bordo quattro persone, sono rimasti feriti gravemente marito e moglie, trasportati in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette entrambi in codice rosso.Feriti anche gli altri due automobilisti, portati all’ospedale di Jesi con due codici gialli. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro da parte degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, una Lancia Musa che procedeva in direzione Chiaravalle e un Fiat Qubo, diretto invece a Jesi, si sono scontrati frontalmente proprio in curva. In seguito al violentissimo impatto, la Lancia è finita nel fossato a margine della carreggiata.