Schianto auto-scooter al centro commerciale: il centauro all'ospedale

JESI - Uno scontro tra uno scooter e un’auto si è registrato questa mattina verso le 11,30 tra via Scotellaro e via Don Rettaroli, all’incrocio vicino al centro commerciale Ipersimply. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto, una Fiat Punto avrebbe travolto uno scooter di grossa cilindrata che stava uscendo dal parcheggio del centro commerciale. Il centauro, uno jesino di 73 anni, in seguito all’urto è caduto sull’asfalto.Per fortuna indossava il casco ben allacciato. Immediato l’allarme al 118 da parte di alcuni automobilisti di passaggio. Soccorso dai sanitari della Croce verde di Jesi, lo scooterista è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani.