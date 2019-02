Si è spenta Brunella Lotti: ​il lutto tutto il mondo della scherma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Club Scherma Jesi in lutto per la scomparsa di Brunella Lotti, moglie di Alberto Proietti Mosca, storico presidente alla guida del sodalizio di via Solazzi dal 1980. Brunella Lotti era madre di Marco e di Maria Elena, quest’ultima tecnico e maestra della prestigiosa scuola schermistica jesina. La signora Brunella, romana di origine, si è spenta lunedì scorso all’età di 82 anni nella sua abitazione. Oltre al marito e ai figli Marco e Maria Elena Proietti Mosca, ne piangono la scomparsa le nipoti Giulia e Giada, la nuora Valentina e la cognata Giuliana. Nelle prime ore di ieri mattina era stato lo stesso presidente del Club Scherma Jesi, Alberto Proietti Mosca, a rendere nota sui social la scomparsa della moglie, scrivendo: «Preghiamo per Lei». Tantissime le dichiarazioni di cordoglio. La camera ardente sarà aperta ancora questa mattina presso la casa funeraria Santarelli di via Marche a Monsano. Le esequie si terranno invece nel pomeriggio alle 15,30 presso la chiesa di San Francesco d’Assisi a Jesi.