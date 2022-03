Scappa in auto dopo lo scontro: individuato e poi multato. E' il quarto caso ma nessuno l'ha fatta franca

JESI - Tampona un’auto condotta da una donna e si allontana: identificato dalla Polizia locale e sanzionato. In due mesi è il quarto caso e tutti gli automobilisti responsabili sono stati rintracciati. Stavolta l’incidente si è verificato nei pressi della rotatoria del centro commerciale La Fornace: un anziano al volante di una Fiat Panda ha urtato il veicolo davanti condotto da una donna.

L’uomo ha proseguito per la sua strada, mentre la signora, accertato il danno, ha chiamato la Polizia Locale per denunciare l’accaduto, riuscendo ad indicare, anche se parzialmente, la targa della Panda e la direzione presa.

Dalle informazioni ricevute, una pattuglia è riuscita a individuare poco dopo l’auto in sosta con un danneggiamento compatibile con l’urto. Risalito al proprietario rintracciato in casa, l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità sostenendo che non pensava di aver fatto danni.

Il giorno precedente la Polizia Locale ha fermato uno straniero alla guida di un’auto con patente contraffatta: è stato sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. In due mesi su 4 casi sono stati tutti individuati. Dall’inizio dell’anno sono 4 i soggetti sorpresi al volante senza patente e 12 i veicoli sequestrati perché senza assicurazione. Tempi duri per i furbetti alla guida.

