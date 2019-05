Sbanda, sbatte sulle auto in sosta e poi cappotta. Ragazzo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Incidente nella nottte, alle 23.30, in via Fausto Coppi a Jesi. Un ragazzo alla guida di una Audi A3 ha perso il controllo dell'auto, ha urtato due vetture in sosta, poi la sua macchina si è rovesciata al centro della strada. I vigili del fuoco hanno soccorso il ragazzo che dopo le prime cure sul posto è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente.