Saracinesche chiuse e luci spente: l’omaggio del commercio a Bardi

JESI - Il silenzio ovattato della neve si mischia al silenzio di dolore nel quale la città è sprofondata da lunedì, quando si è diffusa la notizia dell’improvvisa morte di Ezio Bardi, 50 anni, re delle meringhe e titolare dell’omonima storica pasticceria di corso Matteotti. L’imprenditore, molto conosciuto e apprezzato, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione, ucciso forse da un infarto. I funerali saranno celebrati domani alle 10,30 nella chiesa di San Giovanni Battista (la chiesa di San Filippo, lungo il corso).La salma, composta alla casa funeraria di Santarelli di via Marche a Monsano, è stata salutata ieri alla camera ardente da moltissimi amici e colleghi commercianti. Incredulità e sgomento per questa improvvisa scomparsa. Ezio Bardi aveva un fisico atletico, andava regolarmente ad allenarsi in palestra alla Bodyline e curava molto la sua alimentazione. «Siamo increduli, addolorati - dice il presidente di JesiCentro Marco Broglia - Ezio era collaborativo, generoso e sempre in prima linea, attivissimo nell’associazione, l’ha sempre presa a cuore come aveva a cuore il centro storico e le sue attività. La notizia della sua scomparsa ci ha colto nel profondo. Non ci lascia solo un collega, ma anche un amico, una persona molto cara e vicina a tutti noi».I commercianti di JesiCentro hanno salutato Ezio Bardi con ricordi, foto e messaggi di addio postati sulle rispettive bacheche Facebook. Il bar “Bardi” di viale della Vittoria (gemello di quello di corso Matteotti ma dal luglio 2014 gestito da Pausa Caffè sas pur mantenendo l’esclusività dei prodotti Bardi) ieri era chiuso. Ma domani i commercianti del centro faranno di più. «Vogliamo salutare Ezio come si deve - conclude Marco Broglia - domani dalle 10,30 e per un’ora, il tempo della funzione funebre, i commercianti di JesiCentro terranno le serrande abbassate e le luci delle vetrine spente in segno di lutto. Quando il feretro uscirà dalla chiesa, durante il passaggio lungo corso Matteotti, usciremo in strada per un ultimo saluto. Spero che tutti aderiranno a questa iniziativa. Ezio lo meritava».