«È lei che rubava in casa mia». Denunciata la ladra nomade

JESI - La ladra era stato scopertadal proprietario mentre rubava dei gioielli in casa ed era stata poi rincorsa in strada. La vittima stava per acciuffarla, quando si era trovata davanti il complice armato di coltellaccio, che aveva così fatto scappare la ladra col bottino. Ora i carabinieri di Jesi sono riusciti a identificare e denunciare la ladra: è una nomade, specializzata nei furti. Le indagini e il riconoscimento fotografico l’hanno incastrata.