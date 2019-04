Rubato il camion carico di pezzi di ricambio: colpo da 100mila euro

di Talita Frezzi

JESI - Ladri in azione nella zona industriale. Stavolta sono andati a colpo sicuro portando via un autoarticolato carico di pezzi di ricambio destinati alla Cnh Industrial New Holland di Jesi. Valore del bottino, 100.000 euro. L’autoarticolato con vettore dell’azienda di trasporti Arcese, telonato di colore rosso e grigio, era parcheggiato in via Leone XIII, davanti all’azienda jesina leader nella produzione di macchine agricole e ingegneria integrata. Il mezzo pesante era carico di pezzi di ricambio e componenti meccaniche altamente specifiche per trattori pronti per essere scaricati, presumibilmente il mattino successivo, al vicino stabilimento New Holland.