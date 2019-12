Jesi, ruba un cosmetico in profumeria e si pente. Poi lo restituisce: «Ho fatto una stupidaggine»

JESI - Ruba il tester di un correttore Shiseido, magari pensando che quel gesto la rendesse grande, tosta, gagliarda agli occhi delle amiche che erano entrate in profumeria insieme a lei. Ma quando torna a casa capisce di aver fatto una sciocchezza e si pente. Imbusta il cosmetico, scrive un biglietto di scuse e lo spedisce alla profumeria. Protagonista della curiosa storia avvenuta qualche giorno fa, è una ragazzina. Si firma “Mittente pentita” sul plico inviato alla Profumeria Lulù di corso Matteotti dove qualche giorno fa si era verificato il furtarello. Una di quelle ragazzine che entrano a frotte nei negozi, con tutte le amiche, attratte dai cosmetici e dalle paillettes, dai colori e dalle promo del Natale. Una di quelle che magari per farsi accettare dal gruppo fa qualcosa che solitamente non farebbe, come rubare. Una prova di coraggio, una sorta di battesimo del fuoco, che però non è per tutte. La ragazzina infila il tester del correttore in borsa, il gesto impacciato di chi non lo ha mai fatto. E che certamente non lo rifarà più. Dalla profumeria non se ne accorgono, tanta è la ressa di clienti intenti a impacchettare profumi e cosmetici per i doni di Natale. La frotta di ragazzine esce dal negozio, ridacchia, pensano di aver fatto una figata. Ma la ragazza si sente sporca, si sente ladra. E non è il valore del correttore, ma il gesto che la qualifica come quella che non è. Arrivata a casa decide di restituirlo, ma non ha il coraggio di farlo di persona, di riportare il bottino, guardare in faccia il titolare e ammettere di aver commesso quel brutto gesto. Così affida le sue scuse a un breve bigliettino: «Vi chiedo scusa, ho fatto una stupidaggine», scrive con calligrafia incerta ma sincera. Firma il plico “Mittente Pentita”. © RIPRODUZIONE RISERVATA