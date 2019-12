La rivoluzione prende il posto sul bus: nuove linee e abbonamenti scontati

JESI - Rivedere e ridisegnare, ottimizzandole e adeguandole alle concrete esigenze dell’utenza, le linee del trasporto pubblico urbano su Jesi. E lanciare, dal prossimo anno, la riduzione del costo degli abbonamenti per le fasce di reddito Isee medio-basse. Se ne è parlato nella conferenza stampa convocata dalla amministrazione comunale a bordo del bus navetta che, in occasione delle Feste, collegherà centro storico e parcheggi periferici (stazione ferroviaria e centri commerciali) per favorire accesso e shopping natalizio senza l’utilizzo dell’auto nel cuore della città.

LEGGI ANCHE:

Deve acquistare un panettone e lascia l'auto in doppia fila: caos traffico

Ancona, i bus in buca. «Danni ai mezzi e tanti incubi per gli autisti»

Fra i passeggeri, accolti dal presidente di Conerobus Muzio Papaveri, gli assessori Cinzia Napolitano, Marialuisa Quaglieri, Ugo Coltorti e Luca Butini, mentre il sindaco Massimo Bacci ha portato un saluto alla partenza. «Stiamo lavorando- ha spiegato l’assessore all’ambiente Napolitano- ad una razionalizzazione delle linee del trasporto pubblico urbano e ad una semplificazione per l’utenza, che vedrà abbinata ciascuna linea ad un colore per identificarla. Lo spunto nasce anche da questa sperimentazione, che ha visto operare una prima ottimizzazione delle corse per permettere l’introduzione del bus navetta per il centro».

Ha aggiunto l’assessore: «Una misura che servirà a bilanciare il futuro aumento dei parcheggi a pagamento nelle vicinanze del centro, mirando a incentivare sempre di più in questa maniera l’utilizzo del mezzo pubblico al posto dell’auto privata». Sono una quindicina le linee sul territorio comunale di Jesi. E su una corsa come quelle effettuata ieri (via Mura Occidentali- viale della Vittoria- via Roma- via Gallodoro- stazione ferroviaria- via XXIV Maggio- via San Giuseppe- via Garibaldi- via Mura Occidentali) sono ventitré le possibili fermate. «Alla base dell’ottimizzazione delle linee e delle corse- dice Papaveri- ci sarà il collegamento con le strutture e le zone fondamentali in città. Penso al collegamento fra stazione, ospedale e centro, con attenzione ad esempio agli orari di entrata e uscita di chi lavora all’ospedale, per venire incontro alle loro esigenze e stimolarli all’utilizzo del mezzo pubblico che può risultare più comodo e rapido». E nel 2020 potrebbe arrivare un abbonamento dimezzato per chi ha reddito medio- basso. Intanto il bus navetta: ogni 20-30 minuti la circolare, dal lunedì al sabato con orario 7.15-20. Costo 1,25 euro per la singola tratta e 2,20 per andata e ritorno ma sotto il periodo natalizio dalle ore 16- fino al 6 gennaio- la corsa sarà gratuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA