Ritrovata la botte rubata: su Fb arrivano le scuse anonime di un genitore

JESI - È stata ritrovata alle prime luci dell’alba di ieri la botte-tavoloall’Hemingway Cafè di piazza delle Monnighette. Gli autori del gesto sono dei minorenni, che forse volevano fare una bravata facendo sparire la botte. Ma come spesso accade, dei guai dei figli sono responsabili i genitori e improvvisamente, come per magia, la botte è ricomparsa - ai piedi di Costa Mezzalancia - con tanto di scuse inviate a Zannotti via Facebook da un fantomatico genitore che, pur ammettendo il gesto stupido del figlio, ha preferito mantenere l’anonimato con un profilo fasullo.Sono stati gli operatori di JesiServizi, durante il giro di pulizia delle strade di ieri mattina, a notare la botte appoggiata ai piedi delle scalette di costa Mezzalancia.