Risparmiatori beffati, si accelera sui rimborsi 31 sono di ex Banca Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Si accelera, per rimborsare i risparmiatori rimasti avviluppati nelle maglie delle crisi bancarie. La strada è tracciata: coloro che sono «già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le controversie finanziarie» potranno chiedere alla Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) di ottenere «tempestivamente» un rimborso del 30%, con il limite massimo di 100mila euro, dell’importo dovuto. Tutto ciò si tradurrà in pratica qualora l’emendamento al decreto Milleproroghe, presentato nei giorni scorsi, venga approvato.Dai tecnicismi ai fatti: ai 380 risparmiatori per i quali il ricorso è stato già accolto se ne potranno aggiungere i 180 per i quali l’Acf (Arbitro per le controversie finanziarie) si deve pronunciare entro ottobre. Una mossa ideata per ovviare allo spostamento della partenza del fondo salva-risparmio da ottobre a gennaio 2019: istituito dalla manovra dello scorso anno non è mai reso operativo per mancanza del decreto attuativo.Un dettaglio, per dare uno spessore locale a questa ipotesi di risarcimento veloce: dei 380 ricorsi accolti, 216 riguardano i risparmiatori della Popolare Vicenza; 133 quelli di Veneto Banca e 31 di Banca Marche. Il ricorso all’Acf è gratuito e la pronuncia di regola arriva entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.«Si tratta - sottolinea il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci - di una prima trance che permetterà a 560 risparmiatori delle banche sottoposte ad azione di risoluzione o, comunque, poste in liquidazione coatta amministrativa, di poter accedere alle prestazioni di ristoro a carico del fondo». E avverte: «Questo è solo l’inizio del processo di rimborsi. In legge di Bilancio infatti - assicura - le nuove risorse permetteranno il ristoro di migliaia di truffati».