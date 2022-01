JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi a Jesi in Piazza Federico II per rimuovere delle parti pericolanti cadute dal Palazzo Baleani. La squadra di Jesi in collaborazione con l’autoscala arrivata dalla centrale di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento mediante tecniche specifiche. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale.

