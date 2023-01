JESI Code più lunghe del consueto sulle direttrici degli itinerari alternativi, in particolare nei due sensi di marcia di via Erbarella, negli orari di punta. Ma nel complesso disagi contenuti, ieri, per la prima delle cinque giornate da bollino rosso per la viabilità cittadina alla luce della chiusura al traffico di viale della Vittoria all’altezza del cavalcavia di via Gramsci. Uno stop legato ai lavori di risanamento del ponte – un cantiere da 680mila euro – che di qui a venerdì prossimo interesseranno la parte soprastante la campata centrale, con rischio di caduta di materiale.

Le prove

Ma una fermata che rappresenta anche una importante prova generale dato che l’intervento, iniziato a novembre e destinato ad averne per almeno sei mesi, richiederà in futuro altri periodi di interdizione totale al transito sotto il ponte. Presente sul posto l’assessore ai lavori pubblici Valeria Melappioni, oltre a personale comunale, la Polizia Locale ha sbarrato da un lato e dall’altro la strada davanti al cavalcavia alle 9 di ieri mattina, quando già la gran parte dei veicoli diretti alle scuole o ai posti di lavoro aveva potuto transitare.

Gli effetti

Questo, unitamente con ogni probabilità agli effetti della campagna informativa portata avanti per giorni dal Comune, ha fatto sì che per tempo il viale si presentasse pressoché sgombro. Una visuale inedita offerta dalla principale arteria a nord del centro. In serata ancora l’Erbarella ha inevitabilmente patito, più di altri, il ruolo di valvola di sfogo di gran parte del transito in entrata e uscita dal centro a est. In particolare all’attraversamento dell’incrocio con via Ravagli, sbocco anche per i veicoli provenienti dalla zona di via San Pietro Martire. Sono infatti, e saranno fino a tutto venerdì prossimo, via Erbarella e via San Pietro Martire le due vie di fuga obbligate da viale della Vittoria prima di arrivare alla chiusura del cavalcavia per chi viaggia in direzione Roma.

Dall’altro lato, in direzione Ancona, è d’obbligo la svolta a sinistra su viale Papa Giovanni XXIII, utilizzata anche in senso opposto per rientrare sul viale della Vittoria dopo il cavalcavia, da chi viaggia in direzione Fabriano. Val la pena di ricordare che sia in un senso sia nell’altro la marcia lungo viale della Vittoria è permessa fino allo sbarramento a ridosso del cavalcavia, dove si può procedere poi alla inversione a U. Stamattina, quando a differenza di ieri il traffico legato a scuole e raggiungimento dei posti di lavoro non potrà più contare su un viale della Vittoria ancora aperto, le ore probabilmente più delicate. Intanto su tutto viale della Vittoria il limite di velocità è stato abbassato ai 30 chilometri all’ora fino al 30 giugno prossimo, per i lavori sul cavalcavia ma anche per la necessità di completare la sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica ammalorati e a rischio. In merito a questi ultimi è Patto per Jesi, dall’opposizione, a chiedere chiarimenti: «Sono stati posti in prossimità di tali punti luce dei cubi di cemento di grosse dimensioni, che occupano numerosi parcheggi e esteticamente discutibili. In prospettiva l’amministrazione ha previsto una soluzione meno impattante?».