Rami pericolanti sulla sede stradale, traffico bloccato per quasi un'ora

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17 a Jesi in via Santa Lucia per dei rami pericolanti sulla sede stradale. Sul posto, oltre alla squadra di Jesi, è intervenuta l'autoscala da Ancona per raggiungere le parti da tagliare. Durante le operazioni di messa in sicurezza, circa un'ora, la strada è rimasta chiusa al traffico.Non si segnalano persone coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA