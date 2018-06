Raid dei vandali senza cuore sfregio allo Iom Strappato lo striscione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - «Lo Iom sul ponte del cavalcavia. Non è spettacolare?». Aveva quasi esultato il 19 magio su Facebook l’assessore ai Servizi sociali Maria Luisa Quaglieri, il post era quasi un inno alla gioia, colonna sonora dei lavori in corso. Ieri la doccia gelata è arrivata sempre sui social. Sempre dalla Quaglieri: «Stamattina mi hanno gentilmente avvisato che lo striscione dello Iom era caduto - scrive l’assessore -. Mi sembrava strano lo avevamo fissato bene. Quando sono andata a vedere ho notato che era stato tagliato». Poi lo sfogo, più che legittimo. «Vergogna, vergogna. Una richiesta di aiuto di una associazione di volontariato manomessa». E la sfida, il valore del dono più forte della piccolezza di vandali senza cuore. «Lo riposizioneremo come prima, con un po’ di amaro in bocca».