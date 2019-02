Ragazzini entrano nel magazzino dell'incendio: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Una goliardata più che un atto vandalico, comunque stoppato sul nascere. Ieri nel primo pomeriggio alcuni ragazzini, tutti minorenni, hanno tentato di introdursi all’interno del capannone industriale dismesso della ex Maip Pieralisi di via Staffolo, sito interessato proprio giovedì sera da un vasto incendio di probabile origine dolosa . Il gruppetto aveva scavalcato un muretto e stava già all’interno della proprietà, quando è stato notato da alcuni residenti che hanno cercato di farlo desistere, mandandolo via e spiegando che era pericoloso. I ragazzini sono stati costretti alla fuga, mentre era già scattato l’allarme al 112 e sul posto stavano intervenendo i Carabinieri.