Ragazza azzannata da un cane a Jesi: portata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette

JESI – Paura questa mattina in via Latini, dove una ragazza è stata azzannata dal cane. Sembra che la 28enne jesina fosse in compagnia di un amico addestratore di cani. L'animale all'improvviso avrebbe aggredito la giovane, azzannandola al braccio.

Trasferita a Torrette

Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Verde di Jesi e l'automedica di Osimo. La ragazza è stata immediatamente trasferita all'ospedale di Torrette in codice rosso per le profonde ferite riportate al braccio.