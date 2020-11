Quindici pazienti Covid in un giorno: l’ospedale Urbani sempre più sotto pressione

JESI - Continua a crescere la curva dei contagi da Covid in regione e a segnare il numero più alto di nuovi positivi è ancora la provincia di Ancona. Parallelamente aumenta il numero dei ricoveri negli ospedali, soprattutto nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva.

La situazione è caotica. Gli ospedali dedicati stanno manifestando insofferenza per la capacità ricettiva di pazienti positivi da ricoverare, creando ripercussioni pesanti sugli altri ospedali, come Jesi che lotta per non (ri)trasformarsi in una covideria. «Ce la stiamo mettendo tutta per garantire sia l’assistenza ai pazienti Covid che a quelli con patologie ordinarie – spiega il primario del Pronto soccorso dell’Urbani di Jesi, Mario Càroli – ma la situazione è difficile e peggiora di ora in ora. Stamattina (ieri, ndr) la nostra capacità di ricevere malati era esaurita. Avevamo 15 pazienti Covid positivi in attesa di essere ricoverati, che sono stati momentaneamente sistemati in pronto soccorso mentre si cercava una soluzione. Uno è dovuto rimanere dentro l’ambulanza, ferma per dieci minuti, prima che riuscissimo a trovare una barella per scaricarlo e dargli uno spazio di attesa adeguato».

I posti letto in pronto soccorso nel percorso riservato ai pazienti Covid sono tutti occupati, idem negli altri reparti dedicati. Il modulo della Asur da 45 mq che avrebbe garantito altri sei posti letto, non è ancora adatta al collaudo, sono emersi problemi di natura elettrica e prima di lunedì – salvo altre complicazioni – non potrà essere messa a regime. E intanto servono posti letto. La direzione sanitaria è corsa ai ripari, disponendo l’accorpamento urgente di tre reparti per ricavare un altro modulo interno all’ospedale per ospitare pazienti Covid oltretutto con personale infermieristico per l’assistenza.

«Abbiamo accorpato Chirurgia, Urologia e Ortopedia – spiega ancora Càroli – guadagnando così altro spazio e altro personale per l’assistenza. Speriamo che lunedì sia operativo e pronto il container della Asur, così da decongestionare il pronto soccorso che è in equilibrio davvero precario. Purtroppo gli ospedali dedicati hanno difficoltà nella capacità ricettiva dei pazienti. Stiamo facendo il massimo con le risorse che abbiamo, il Pronto soccorso ha assunto il ruolo chiave di “area filtro” per fare in modo che l’ospedale possa continuare a gestire contemporaneamente sia le patologie ordinarie sia le polmoniti da Covid-19. Pertanto invitiamo gli utenti con problematiche minori (piccoli traumi, ferite superficiali, lombalgie croniche e altre patologie simili) a non accedere al Pronto soccorso di Jesi, ma a rivolgersi ai propri medici di base oppure al Punto Assistenziale Territoriale-Pat di Chiaravalle con cui è stato concordato un percorso Covid free di collaborazione e presa in carico».

