Il quartiere San Giuseppe in lacrime per Lorenza: avviata una raccolta fondi per lo Iom

JESI - Il quartiere di San Giuseppe si stringe commosso per la perdita improvvisa di Lorenza Oradei, artigiana di 48 anni molto conosciuta in città, titolare della “Pelletteria Lorenza 97” in via Garibaldi 76. Lorenza si è spenta venerdì nella sua abitazione a Monte Roberto, sconfitta da una terribile malattia che non le ha lasciato scampo.

L’aveva scoperta la scorsa primavera e ha tentato il tutto per tutto per sconfiggerla, con coraggio, dignità e grande determinazione. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante le terapie, le cure e l’amore che l’ha sempre circondata in questo calvario. Lorenza si è arresa venerdì, circondata dall’amore dei suoi figli, del marito e del padre, dei fratelli e di quanti hanno combattuto al suo fianco contro questo mostro spietato, pregando e sperando di vincere. L’hanno accompagnata fino all’ultimo anche gli infermieri e medici dello Iom, l’Istituto oncologico marchigiano di Jesi e Vallesina, sempre presenti per le cure domiciliari e per cercare di assistere anche la famiglia con un sostegno psicologico e di solidarietà, soprattutto rivolto ai figlioli.

La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori di via don Battistoni, è possibile porgere un saluto anche oggi. I funerali domani alle ore 15 nella parrocchia di San Giuseppe, il suo quartiere, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero comunale di Jesi per l’inumazione. Lascia nel dolore il marito Giammauro Fiordelmondo, i figli Diletta e Martino, il babbo Marco, i fratelli Alessandro e Massimiliano, i parenti e gli amici, oltre a tantissime persone del quartiere San Giuseppe che non hanno mai dimenticato il suo sorriso e la disponibilità, anche quando aveva deciso di chiudere l’attività, circa 6 anni fa. In ricordo di Lorenza i familiari hanno promosso una raccolta fondi in favore dello Iom come gesto di ringraziamento per quanto fatto per la loro Lorenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA