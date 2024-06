JESI Inseguono lo spacciatore in sella allo scooter prestato lì per lì da un cittadino. La scena sembra quella di un film poliziottesco anni Settanta, con tanto di felice epilogo: l’arresto del cattivo e la droga sequestrata. Questa scena degna del miglior ciak è successa martedì pomeriggio verso le 17,30 nel quartiere Setificio, area sensibile per la criminalità urbana. Nel corso di un’operazione antidroga, personale delle Volanti del Commissariato ha subito notato un nigeriano 30enne residente a Castelplanio, vip nel mondo dello spaccio, che procedeva a passo spedito.

Sempre più spedito a mano a mano che la Volante rallentava per avvicinarsi. Quindi, mentre gli agenti scendevano per il controllo, l’uomo ingaggiava una corsa a perdifiato nella direzione opposta, imboccando i vicoli più stretti per seminarli e far perdere le proprie tracce. In quella corsa disperata, gettava via un pacchetto di sigarette che, recuperato dai poliziotti, conteneva diverse dosi di droga. Consapevoli di non poterlo raggiungere con la macchina di servizio in quelle stradine che si incrociano strette, ma neppure a piedi, i poliziotti hanno chiesto la collaborazione di un cittadino per avere in prestito il suo scooter.

Si è arreso velocemente

Così, in sella al ciclomotore, i poliziotti hanno inseguito lo spacciatore che nel frattempo aveva esaurito il fiato a forza di correre. Grazie allo scooter i due agenti sono riusciti ad azzerare la distanza che li separava dal pusher, il quale spossato, vedendosi braccato, alla fine si è arreso. Condotto in Commissariato per la perquisizione e gli approfondimenti investigativi del caso, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.



All’interno del pacchetto di sigarette infatti sono state rinvenute 9 dosi di hashish avvolte nel cellophane del peso complessivo di 7,66 grammi e una dose solidificata di cocaina anch’essa avvolta nel cellophane, del peso complessivo di 3 grammi. La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, ha permesso di trovare sul tavolo della cucina un’altra dose di hashish del peso di 0,28 grammi.