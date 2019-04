Pugno in faccia alla bidella squillo: richiedente asilo condannato

di Federica Serfilippi

JESI - Aveva rubato la borsa alla squillo che frequentava regolarmente dopo averle sferrato un pugno in faccia. All’origine dell’aggressione, stando a quanto emerso, c’era una prestazione pagata (15 euro) e non consumata. Per la rapina, avvenuta il pomeriggio del 21 febbraio scorso nei pressi di un bar di Monsano, era stato arrestato un gambiano di 25 anni richiedente asilo. Ieri, è stato giudicato con il rito abbreviato dal giudice Maria Elena Cola che ha stabilito una pena di due anni e dieci mesi di reclusione.