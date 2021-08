Provoca un incidente e fugge dal carrozziere: ma i pezzi dello specchietto e i video lo inchiodano

JESI – Provoca un incidente e scappa via, portando la macchina dal carrozziere per far aggiustare i danni. Ma viene inchiodato dalle telecamere comunali e dal numero di serie dello specchietto lasciato sul luogo dello schianto. E’ successo giovedì alle 17,22 in una delle curve della Sp18 di via San Marcello, al km 5+300, in prossimità dell’alimentari “Gilberto” di Montelatiero. Sul posto si reca una pattuglia della Polizia locale di Jesi che trova un uomo di 74 anni jesino coinvolto nel sinistro. Riferisce loro che una vettura bianca non si è fermata. Ma ci vuole poco per far emergere le generalità del proprietario, uno jesino, che è stato multato per diverse centinaia di euro con decurtazione dei punti dalla patente e obbligo di risarcimento dei danni.

