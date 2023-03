JESI Doppia indagine di mercato senza risposta per l’affidamento della progettazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio mensa della scuola primaria Garibaldi: si tenta la carta della trattativa diretta con un operatore unico data la «necessità di addivenire celermente all’appalto per non incorrere nella perdita del finanziamento a causa del superamento dei tempi stabiliti dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Jesi e il Ministero dell’Istruzione».

I fondi

In ballo c’è un progetto da realizzare con fondi Pnrr per 917.500 euro, al centro del quale vi è l’annesso al plesso A della primaria del quartiere San Giuseppe, quello che fino all’estate scorsa ospitava la Biblioteca dei Ragazzi, poi trasferita poche centinaia di metri più in là nella stessa zona. Date le scadenze collegate al Pnrr c’è da fare in fretta ma sono già state due le indagini a seguito delle quali non sono pervenute offerte dagli operatori che erano stati interpellati. E in occasione del secondo tentativo era anche stato messo sul piatto il raddoppio – da 40 a 80 giorni – del tempo a disposizione per l’esecuzione della progettazione, anche alla luce del fatto che ancora nel gennaio scorso la convenzione tra Comune e Ministero è stata aggiornata. «A fronte della ripetuta mancata ricezione di offerte» ci si rivolge ora direttamente ad uno studio fanese perché avanzi la propria offerta. Al posto dell’attuale edificio ad un piano di circa 150 mq con passaggio di collegamento con la scuola, ne dovrà sorgere uno nuovo su due piani da 230 mq ciascuno. Su due piani anche il nuovo passaggio. La nuova costruzione sarà destinata al servizio mensa. Intanto entrambi i plessi saranno sottoposti a breve ad adeguamento antincendio, l’appalto è stato affidato per poco meno di 50mila euro e rappresenta una ulteriore tappa di un programma di interventi sui sistemi antincendio che ha riguardato nel 2022 Biblioteca comunale di Palazzo della Signoria, Istituto Enogastronomico, scuola e palestra Collodi, le materne Isola Felice-Gola della Rossa e Kipling, la Biblioteca dei Ragazzi, la primaria Conti, la media Borsellino nella sede di via Angeloni e manutenzioni a palasport e sede provvisoria della Lorenzini all’ex Seminario. Della Garibaldi il Piano delle opere pubbliche posticipa invece l’adeguamento sismico, cui riserva una priorità più bassa.

Le novità

Si annunciano peraltro sul fronte delle opere pubbliche novità in Comune, dove i servizi relativi rispettivamente a lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio da un lato, dall’altro a urbanistica, ambiente, edilizia e sviluppo economico tornano a essere sdoppiati in due differenti area tecniche, ciascuna con un suo proprio dirigente responsabile. Via ai due avvisi di selezione, in scadenza entrambi al 5 aprile prossimo, per incarichi a tempo determinato per altrettante posizioni dirigenziali. Questi avranno «durata di tre anni, con facoltà di proroga o rinnovo da parte del sindaco che sarà in carica al momento della scadenza del contratto originario. In ogni caso la proroga o il rinnovo non potrà eccedere la durata del mandato del sindaco che, eventualmente, lo ha disposto».