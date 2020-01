JESI - Principio d'incendio al quadro elettrico all'ingresso del teatro Pergolesi a Jesi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici che hanno evitato qualsiasi complicazione ma per ragioni di sicurezza - le valutazioni sono ancora in corso - tanto l'appuntamento di stasera quanto quello in calendario domani potrebbero essere annullati.

Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA