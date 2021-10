Una storia senza fine: alla primaria Martiri della Libertà ancora un anno per tornare in aula

JESI - La sede storica della scuola Martiri della Libertà in via Asiago verrà restituita all’attività della primaria non prima dell’anno scolastico 2022-2023. Mentre per la realizzazione di un nuovo plesso per l’infanzia al parco del Verziere, lo stanziamento dei fondi, pure aggiudicati a Jesi dal ministero, è ancora di là da venire e la situazione non si sblocca. «C’è uno stop burocratico che non riusciamo a capire da cosa sia motivato - riferisce il sindaco Massimo Bacci - nonostante si sia vinto un bando pubblico, a oggi non abbiamo riscontri dal ministero dell’Istruzione, dal quale pure siamo stati chiamati più volte».



È l’incognita che emerge nel quadro delineato dal primo cittadino sul futuro prossimo dei lavori in tema di edilizia scolastica in città. Esperita la gara relativa al restauro della scuola Borsellino, ex Savoia, è stata individuata l’azienda che da gennaio 2022 dovrà procedere all’intervento anti-sismico sull’edificio di Corso Matteotti. Mentre per l’altra secondaria di primo grado Federico II di piazzale San Savino, la progettazione esecutiva c’è e si sarebbe pronti ad avviare il bando per l’appalto, una volta arrivati i 3,3 milioni di euro statali anche qui assegnati a Jesi.

«Quanto alla primaria Martiri della Libertà- dice Bacci - dagli uffici mi è stato riferito che a fine ottobre sarà effettuata la gara per assegnare i lavori con cui portarne a termine il recupero. Confidiamo che l’intervento sia definitivamente completato per maggio o giugno 2022».



Un passo indietro. La Martiri sarebbe dovuta essere finita per settembre 2019 ma si è incappati nel contenzioso con la ditta prima aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione, poi condotta alla fine da una seconda e differente azienda. Il nuovo incarico riguarderà l’efficientamento energetico del plesso. Tutto fermo invece per la scuola dell’infanzia da costruire al posto dell’ex Crt, palazzina del centro radio trasmittente del vecchio aeroporto di Jesi, da demolire. Per l’operazione è prevista una spesa di 1,3 milioni, finanziata per poco più di 1,1 milione dal ministero. In programma un plesso per 130 bambini, fra materna e nido: su un’area di 6mila metri quadrati, un edificio di 920 mq su un unico livello, per quattro sezioni d’infanzia e un nido per trenta bimbi.



Dall’opposizione è Jesi in Comune ad attaccare l’amministrazione: «Sono anni che ne leggiamo le intenzioni su via Schweitzer dove sorgerà la nuova scuola media Lorenzini: nel 2018 si era parlato di tre anni, la scuola non è ancora pronta e gli studenti dal 2014 non hanno una sede propria. Quello spazio verde è stato cementificato per una scuola per 420 alunni: una cattedrale nel deserto, dato che gli iscritti nel 2017/18 erano 217 e che si trova vicina alla media Leopardi che all’epoca ne contava 316». Prosegue Jesi in Comune: «Quando leggiamo che l’amministrazione ha come priorità l’edilizia scolastica ci preme sottolineare che ciò non dovrebbe significare “fare i lavori”, anche perché i fondi sono tutti del ministero, ma “farli bene”. Non possiamo non pensare alla Martiri della Libertà e immaginare che famiglie e personale scolastico siano stanchi di sentire lo scaricabarile verso la ditta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA