Discarica abusiva sotto il ponte San Carlo: distesa di sacchi neri con rifiuti di ogni tipo

JESI - Una distesa di sacchi neri contenenti rifiuti, abbandonata, per l’ennesima volta purtroppo, sotto al Ponte San Carlo. Siamo in via Minonna e la poco edificante visuale che appare agli occhi è quella di una discarica a cielo aperto a pochi passi dal fiume Esino. Voluminosi sacchi di rifiuti, presumibilmente inerti e scarti di lavorazioni edili, oltre a imballaggi in cartone, sono stati rinvenuti ieri sotto al ponte. Ci si fa caso, ora che la viabilità sul ponte impone di procedere a velocità ridotta.

LEGGI ANCHE:

Ponte San Carlo, c’è il primo passo: la Regione ha stanziato 2 milioni

E poi, così tanti sacchi è difficile non notarli anche passando a piedi. Chi li ha scaricati lì, anzi, l’incivile che li ha scaricati lì, forse si sarà servito di un furgone o di una macchina, tanti sono gli imballaggi abbandonati in questo improvvisato, selvaggio conferimento. Probabilmente non è opera di un singolo. E non è certo la prima volta che accade. C’è chi pensa che potrebbe essere addirittura sempre la stessa mano, autrice dell’abbandono dei sacchi: anche alcuni mesi fa dei cittadini avevano segnalato la presenza ingombrante e antiestetica-antigienica di una discarica a cielo aperto sotto al ponte. Rifiuti di ogni genere, la cui rimozione e ripulitura andrà a gravare sulla collettività. Come sempre accade quando non vengono individuati i responsabili di danneggiamenti o gesti incivili in danno alla cosa pubblica. Addirittura mesi fa la situazione era anche più grave, perché dentro ai sacchi illecitamente abbandonati sotto al ponte c’erano dei pezzi di lastre di amianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA