JESI - Ponte San Carlo materialmente giù «entro la fine del mese di ottobre. La demolizione sarà effettuata con mezzi meccanici. Rimarranno, temporaneamente, in piedi alcuni dei pilastri attuali, su cui poggiare la nuova struttura e da abbattere una volta ricostruiti ponte e sostegni». Lo spiegano il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessore ai lavori pubblici Valeria Melappioni, nel fare il punto sulla situazione dei lavori che richiederanno, da lunedì prossimo, l’integrale chiusura al traffico del San Carlo a separare centro urbano e quartiere Minonna.

L’ultimo step

«Entriamo – dice Melappioni – nell’ultima fase dello spostamento dei sottoservizi dal ponte all’alveo dell’Esino: per distaccare le reti di acqua, gas e telefonia dalle pile del San Carlo è necessaria la chiusura, per permettere di lavorare con maggior velocità e in sicurezza. L’impegno di tutti, dalle ditte incaricate agli uffici, è massimo per non perdere neppure un giorno di lavoro». Stop per tutti i mezzi da lunedì ma «fino a che il ponte non sarà stato effettivamente demolito, le ambulanze per il soccorso potranno continuare a passare – specifica Fiordelmondo – per quando invece il San Carlo sarà stato abbattuto l’Ast, che ringrazio, avrà attivato il servizio aggiuntivo richiesto di una ambulanza quotidianamente presente nel quartiere dalle 8 di mattina alle 20 della sera. Un mezzo di soccorso intermedio, con personale medico e infermieristico, che peraltro sul territorio mancava, dato che il Carlo Urbani era l’unico presidio ospedaliero a non esserne servito, e che resterà attivo anche una volta completata la ricostruzione del ponte». Alla vigilia di mesi complicati per la viabilità cittadina, la raccomandazione è ancora di utilizzare il più possibile il passaggio dallo svincolo Jesi Est della S.S.76 come alternativa al San Carlo e si ricordano i servizi attivati per cercare di limitare i disagi cui specie i residenti di Minonna saranno sottoposti. Sarà presente un servizio bus navetta che alle 7, alle 8,15, alle 12,15 e alle 16,15 partirà da Minonna per il centro, con il giro che, rispetto alla sperimentazione dello scorso giugno, aggiunge alla fermata di Porta Valle quella all’altezza dell’Ufficio Anagrafe di via Mura Occidentali, per poi fare ritorno. «Un servizio di trasporto pubblico aggiuntivo che guarda in particolare agli orari dell’ingresso e uscita da scuola e lavoro» dice Fiordelmondo. L’Ufficio di prossimità comunale nei locali dell’ex Circolo Fratelli Cervi sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì con orario 8,30-13,30 (e anche di pomeriggio martedì e giovedì, 15,30-18), con presenza di due addetti per dare informazioni, prenotare appuntamenti ai servizi, rilasciare biglietti per gli autobus urbani. La Polizia Locale sarà a Minonna tutti i pomeriggi con la sua stazione mobile dalle 16,30 alle 18,30.

Il passaggio decisivo

«Demolizione e ricostruzione del San Carlo sono un passaggio decisivo per la città – dice Fiordelmondo – inevitabile che la questione venga vista soprattutto dal lato dei disagi che ci saranno ma vorremmo la si guardi anche da quello di una città che avanza e progredisce». Vi saranno, da questo punto di vista, documentazioni fotografiche e video dei lavori.