Travolto da un'auto in sella alla sua bici Muore durante il massaggio cardiaco

JESI - Niente da fare per un pensionato di 78 anni travolto mentre era in sella alla sua bicicletta in via Minonna da un'auto. Il tragico incidente è successo intorno alle 9,30 sul ponte del fiume vicino al distributore di metano: tragico l'impatto con l'automobile. Il conducente della vettura si è fermato, ha attivato i soccorsi e prestato i primi soccorsi: sul posto oltre il 118, la Croce Verde, la polizia municipale di Jesi e l'eliambulanza il cui intervento però non è stato necessario perchè l'uomo è morto poco dopo durante il messaggio cardiaco.