Polpette di pollo con salmonella: imprenditore paga 23mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Oltre 350 confezioni di polpette di pollo con formaggio contaminate da salmonella messe in commercio. Il produttore pagherà 23.240 euro. Si è aperto ieri mattina in Tribunale a Macerata il processo a carico di un imprenditore jesino di 62 anni, Gelsomino Pacetti, davanti al giudice Enrico Pannaggi e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo. La vicenda finita all’attenzione dei magistrati risale al 5 aprile del 2016 quando una veterinaria dell’Asur fece un controllo a campione dei preparati in carne prodotti dalla ditta che ha sede a Cingoli. Esaminò 352 confezioni di polpette di pollo con formaggio scoprendo che la qualità della carne non era conforme per la presenza di salmonella.A seguito dei risultati di laboratorio partì una segnalazione alla Procura di Macerata per gli accertamenti del caso. Il pm aprì un fascicolo a carico del responsabile legale della ditta delegando ulteriori analisi. Gli accertamenti confermarono la presenza di salmonella nella carne e l’imprenditore è finito sul banco degli imputati con l’accusa di aver prodotto e commercializzato la carne contaminata. Ieri mattina si è aperto il processo a suo carico. Pacetti, tramite il legale Gaetano Forte, ha prodotto l’esito di un esame successivo da cui emerge l’assenza di salmonella. Sempre tramite il legale l’imprenditore ha chiesto e ottenuto di pagare un’oblazione di 23.240 euro per estinguere il reato. In alcuni casi, infatti, è possibile trasformare l’illecito penale in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una somma di denaro (in questo caso oltre 23mila euro) stabilita dalla legge, estinguendo così il reato.