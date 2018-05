Pollice verde giovane arrestato con un chilo di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Trentatreenne dal pollice troppo verde arrestato lunedì dalla Squadra mobile di Ancona e dagli agenti dei Commissariati di Jesi e Senigallia per coltivazione illegale di marijuana e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: aveva allestito nella sua soffitta una serra per coltivare le piantine di marijuana. Ma la sua attività è stata interrotta dalla polizia che, nel corso di un blitz scattato verso le 8,30, ha sequestrato oltre un chilo di erba e dieci piante di marijuana.Il giovane - R.D, assiduo frequentatore delle piazze e dei volti noti dello spaccio jesino - era da qualche giorno sotto controllo. E sono state proprio le sue frequentazioni e i luoghi d’incontro dei pusher abituali a far attirare su di sé l’attenzione degli agenti. Il blitz congiunto, che ha visto al lavoro gli agenti della Squadra mobile di Ancona in collaborazione con i Commissariati di Jesi e Senigallia, è scattato lunedì mattina in un casolare alla periferia della città, dove il giovane era solito recarsi dopo il lavoro. I poliziotti lo hanno seguito e, appena entrato, è scattato il controllo.In seguito a un’accurata perquisizione, gli agenti hanno trovato una vera e propria serra allestita in soffitta con piante di marijuana già cresciute e lampade a raggi ultravioletti, un impianto di aerazione e tutti gli strumenti necessari alla cura e alla coltivazione di quegli alberelli. Sequestrati un chilo e duecento grammi di marijuana oltre a dieci piantine pronte alla raccolta. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Ancona Elisa Matricardi per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima. L’imputato si è difeso dichiarando che la coltivazione era per uso personale e che non è dedito allo spaccio: il giudice nel convalidare l’arresto lo ha rimesso in libertà fissando l’inizio del processo per il 5 giugno.