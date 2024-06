JESI - Un luogo divenuto ritrovo di gente con precedenti penali e di spacciatori. È la realtà accertata dai poliziotti del Commissariato di Jesi che ieri hanno dato esecuzione al provvedimento ex art. 100 Tu.l.p.s. adottato dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, nei confronti del titolare del Bar Latini a Porta Valle. Sospesa la licenza e disposta la chiusura temporanea per 10 giorni.

Il provvedimento è stato firmato a seguito dei controlli antidroga del 30 aprile, 4 e 5 maggio. I poliziotti insieme alle Unità cinofile hanno controllato sette persone tra l’interno del bar e nei dehors. Tra questi vi erano un senegalese e un marocchino entrambi con precedenti per rapina e furto e un rintraccio per notifica (a carico del senegalese) di un’ordinanza di ingiunzione del Comune di Ancona al pagamento di una multa di 5.164 euro per commercio abusivo di merce poi confiscata. Le unità cinofile hanno anche fiutato dell’hashish in tasca a uno straniero appoggiato alla finestra sul prospetto principale d’ingresso del bar che, con atteggiamento sospetto, era stato sorpreso a dare 10 euro a un connazionale. Nei jeans aveva un involucro in plastica trasparente contenente 30,90 grammi di hashish. Il giovane, tunisino 20enne, era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Intanto, all’interno del locale, sopra una slot machine nella saletta adiacente al bancone, era stato rinvenuto un altro involucro con una dose da 1,7 grammi di hashish abbandonata. La sera del 4 e del 5 maggio nel corso di altri controlli, i poliziotti avevano trovato nelle pertinenze esterne del bar, il bivacco di alcuni clienti intenti a consumare bevande alcoliche: erano italiani e stranieri, tutti gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, violazioni amministrative per mancata copertura assicurativa e abbandono di rifiuti, rapina; resistenza a pubblico ufficiale. Già a ottobre 2023 la frequentazione di pregiudicati era costata al titolare del bar la sospensione della licenza e chiusura temporanea per 10 giorni.