Pistole sguainate in strada: i ladri finiscono in manette tra gli applausi

di Talita Frezzi

JESI Si erano introdotti in una palazzina condominiale forzando la porta d’ingresso con un cacciavite, ma una volta entrati, dopo neanche un minuto erano usciti di corsa, salendo a bordo di una vecchia Opel Astra azzurra, impossibile da non notare lungo via Gola della Rossa in una mattina di fine agosto alle 10,50. La fuga dei tre uomini è durata cinque minuti, perché alle 10,55 la pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi imboccava via San Francesco contromano al semaforo, mettendosi di traverso per impedire la fuga della vettura azzurra.Poi, pistole spianate e nervi saldi, i carabinieri li hanno bloccati e arrestati per tentato furto aggravato in concorso. È stata un’operazione da film quella condotta ieri mattina dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile coordinati dal Comandante, capitano Maurizio Dino Guida.