Pino colpito da un fulmine crolla su una casa Paura in via Lotto

JESI - Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Lotto per la rimozione di un albero caduto su di una casa. Un fulmine ha colpito un grosso pino cedro rompendolo a metà, la parte rotta cadeva su una casa. I vigili del fuoco utilizzando l'autoscala hanno rimosso la parte di albero rotto e messo in sicurezza il restante. Non si segnalano persone coinvolte.