Irruzione nella notte Ladri in paninoteca ma in fuga con le briciole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Furto di inizio alla paninoteca nella notte tra lunedì e ieri ai danni di una paninoteca in centro. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso presumibilmente con un arnese in ferro. Magro il bottino: appena 100 euro in spiccioli trovati nel fondo cassa. I proprietari, accortisi ieri mattina del furto avvenuto nottetempo, hanno lanciato l’allarme al 112. Le indagini sono a cura dei Carabinieri di Jesi che vaglieranno anche le immagini delle telecamere del centro.