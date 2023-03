JESI - Il mondo della pallavolo (e non solo) si stringe al dolore di Manuela Leggeri, capitana dell’Italia Campione del Mondo nel 2002 e poi, per tre stagioni, della Pieralisi Volley targata Monte Schiavo in Serie A1, per la prematura scomparsa del marito, Loris Memini, a soli 51 anni.

L’uomo si è spento a Volta Mantovana, dove ieri si sono svolti i funerali e dove la coppia, che si era unita in matrimonio nell’agosto scorso, viveva. Tanti i messaggi di cordoglio a Leggeri dalla Vallesina, dove la campionessa non aveva mancato di costruire legami nei tre anni in rossoblu. Nell’estate 2002, subito dopo il trionfo di Berlino, aveva fatto scalpore e destato entusiasmo l’approdo a Jesi in maglia Pieralisi del trio mondiale Leggeri – Togut – Lo Bianco. Nell’annuncio della scomparsa di Loris Memini, da moglie e familiari l’invito a onorare la memoria non con fiori ma devolvendo offerte al centro tumori.