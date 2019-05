Picchiò la moglie con il bebè in braccio: confermata la condanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Aveva aggredito la ex moglie da cui era separato dal 2010, picchiandola con pugni alla testa e al viso, scaraventandola a terra e trascinandola per i capelli. L’aggressione era avvenuta in piazza Indipendenza, la sera del 15 giugno 2013. La donna, una brasiliana di 40 anni teneva in braccio la loro bimba, che all’epoca dei fatti aveva 4 anni.Medicata in ospedale con una prognosi di sette giorni, aveva denunciato lo jesino di 51 anni, non nuovo a comportamenti violenti. Il Tribunale di Ancona ha condannato l’ex marito violento per lesioni volontarie a 800 euro di multa e 1.000 euro di risarcimento danni, confermato la pena inflitta in primo grado dal giudice di pace. L’uomo un mese prima dell’aggressione era stato condannato in Cassazione in un processo che lo aveva visto imputato per stalking nei confronti della ex moglie. Gli erano stati inflitti sei mesi e 10 giorni di reclusione e imposto il pagamento di 4000 euro. Gli venivano contestati lo stalking, le lesioni continuate e le minacce.