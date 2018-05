Piantagione di marijuana nascosta nel casolare: pedinato e poi arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Frequentava abbastanza spesso, o meglio, troppo spesso, le piazze di spaccio e per questo i poliziotti avevano deciso di seguirlo. Fiuto premiato: scoperta una piantagione di marijuana e lui, un italiano 33enne, in manette.Gli agenti della mobile di Ancona insieme a quelli dei commissariati di Jesi e Senigallia, hanno fatto irruzione in un casolare di Jesi ed hanno trovato una vera e propria piantagione. Sequestrati 1,2 kg di marijuana più in impianto per la coltivazione completo di raggi Uv e areazione. Sequestrate anche 10 piante ormai pronte per essere immesse nel mercato illegale.