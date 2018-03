Madre e figlio investiti da un'auto: la donna è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Madre e figlio investiti pochi minuti prima delle 20 in via Gallodoro proprio davanti la sede della guardia medica, della Croce Rossa e dei vigili del fuoco. Stavano attraversando la strada vicino alle strisce pedonali la strada quando un'auto - una Mercedes che procedeva in direzione Ancona-Fabriano ha toccato la donna facendola volare a terra. Immediati i soccorsi: sul posto l’automedica e la Croce Rossa quindi anche un mezzo della Croce Verde. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri. Gravi le condizioni della donna che è stata portata all'ospedale di Torrette, il figlio invece è stato trasportato al Carlo Urbani per accertamenti.