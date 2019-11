Perde il controllo dell'auto e finisce contro il bus: uomo di 47 anni in codice rosso a Torrette

JESI - Momenti di paura questa mattina pochi minuti prima dellle 8 in via Ricci poco distante dalla Multisala nello scontro tra una Fiat Punto e un mezzo della Conerobus in quel momento vuoto.

L’auto, che stava andando verso la città è andata improvvisamente in testacoda finendo la propria corsa contro l’autobus e dopo l’urto è finita di traverso sul marciapiede contro il guardrail.

Il conducente ferito, un uomo di 47 anni di Fano, è stato assistito dall’ambulanza, dall’automedica e dalla Croce Verde ed è stato poi trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale di Torrette per un trauma cranico.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale e i vigili del fuoco: il traffico in via Ricci è stto durante queste operazioni interrotto in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

