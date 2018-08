Donna investiva mentre attraversa la strada Con la testa ha frantumato il parabrezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Una pensionata residente in città è stata investita ieri pomeriggio verso le 19 lungo via XXIV Maggio, mentre stava attraversando la strada. A investirla, una Fiat Punto che non sarebbe riuscita a frenare in tempo a causa della fitta pioggia che aveva reso viscido l'asfalto. In seguito all'investimento, la poveretta è finita sul cofano della vettura e ha frantumato il parabrezza con la testa. E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Era cosciente, ma le sue condizioni sono gravi. Ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Sul posto, il 118, la Croce verde e i Carabinieri di Jesi.