Mentre passeggia gli si apre una voragine nell'asfalto sotto i peidi

JESI -Si apre una buca sotto i piedi di un passante, che solo per fortuna non ha perso l’equilibrio cadendo. L’imprevisto, ieri mattina verso mezzogiorno lungo corso Matteotti, nei pressi del civico 45 e della boutique Lucas Uomo, vicino alla rampa del marciapiedi. Il passante stava camminando quando sotto i suoi piedi il terreno ha ceduto e si è aperta una voragine profonda circa 40 centimetri, con la ragnatela di crepe del terreno pronto a franare anche attorno. L’uomo, mantenendo l’equilibrio, non ha avuto nessuna conseguenza, ma ha subito lanciato l’allarme alla vicina stazione dei carabinieri, che a loro volta hanno allertato la Polizia locale.