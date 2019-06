Commissariato ancora al parco del Vallato controlli senza soste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Impegno no stop. Continuano i controlli straordinari presso i siti di maggiore sensibilità che insistono sul centro abitato di Jesi. L'impegno del Commissariato si concentra in particolar modo sul parco del Vallato ma senza comunque nel contempo trascurare le alte aree verdi dell'abitato come, ad esempio, il parco del Ventaglio ed altre zone che per frequentazione ed altre circostanze impongono l'attenzione delle forze dell'ordine. Tutto questo per contrastare i fenomeni di microcriminalità e devianza sociale e nel segno di garantire un ottimale livello di ordine e sicurezza pubblica.