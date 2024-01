JESI Via alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Parco del Granita, nel cuore del quartiere San Giuseppe: da ripulire 500 metri nell’area verde del fossato, tra la palestra Carbonari e Viale Don Minzoni, prima di poter procedere con riqualificazione e ampliamento del parco rientranti del progetto complessivo per la zona ricompresa fra Porta Valle e il Granita stesso, finanziato dal Pnrr.

Le criticità





«Si sono evidenziate – aveva rilevato la Giunta nel dare il là all’attuale intervento - criticità al Parco del Granita nell’area compresa tra via Garibaldi, Don Minzoni e le abitazioni del quartiere San Giuseppe: riguardano la presenza di alberi secchi o malati e di manufatti, recinzioni metalliche e staccionate in legno, ormai vetusti e incompatibili con l’utilizzo in sicurezza del parco. Nell’area erano presenti inoltre degli orti sociali affidati tramite concessione a soggetti privati, ora scadute. Il Comune nell’ambito di un progetto territorialmente più esteso, nel 2003 aveva fornito ai concessionari alcuni ricoveri attrezzi in legno, casette, che sono presenti nell’area».

Dall’area interessata dalla messa in sicurezza vengono tolti piante secche, rifiuti, manufatti in legno o lamiera presenti. «Nel giro di pochi giorni – annuncia l’amministrazione comunale - l’area sarà totalmente sgombra da qualsiasi elemento improprio e pertanto libera per avviare l’intervento di riqualificazione del quartiere San Giuseppe che prevede diverse azioni: la sistemazione dell’area verde e dell’area giochi, la ridistribuzione degli orti sociali, la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà la palestra Carbonari da un lato a Via San Giuseppe, dall’altro al campo Boario. Accanto al campo di calcio saranno riqualificati la pista ciclabile e il percorso pedonale fino alla scuola Federico II».

L’altro intervento interesserà la zona di San Savino e Porta Valle per ulteriori 375 mila euro, creando un unico collegamento ciclopedonale dalle mura storiche al Parco del Granita. Sarà questa l’occasione anche per mettere mano ad interventi di manutenzione in piazzale dei Partigiani e negli spazi limitrofi. Evidenzia l’amministrazione: «L’intervento fa seguito alle altre due opere a San Giuseppe: una già completata, vale a dire la realizzazione del parcheggio ed area verde al Largo Mutuo Soccorso, l’altra in via di ultimazione, e cioè la definitiva sistemazione delle fognature in Via dei Merciai. Azioni di sistema per una riqualificazione complessiva del quartiere».



Nella stessa area di via Tessitori al cui cospetto è il Parco Granita, è prossimo l’acquisto a tutti gli effetti da parte del Comune dell’immobile già sede del circolo sociale “L’incontro” e attuale mensa provvisoria della vicina primaria Garibaldi. Banca Intesa San Paolo ha accettato la proposta d’acquisto, per 350mila euro, avanzata da piazza Indipendenza. «L’aggiudicazione è stata fatta – ha riferito il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - a stretto giro ne saremo nella piena proprietà e potremo iniziare a iniettarvi dentro qualche pensiero per fare in modo che in quell’ambiente, mi riferisco al quartiere di San Giuseppe, ci sia un ulteriore spazio a disposizione».